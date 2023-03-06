توقعات متفائلة للاقتصاد المصري في أهم القطاعات

كشف تقرير صادر عن وكالة "فيتش"، نشرته الحكومة المصرية عن توقعات بأن تقود مصر النمو في قطاع البتروكيماويات في أفريقيا على المدى المتوسط.

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وأوضح التقرير أن مصر ستقود قطاع البتروكيماويات مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد، مشيراً إلى أن القطاع سيكون حاسمًا في معالجة سلاسل التوريد الضعيفة في قطاع التصنيع، والذي شهد ارتفاعًا سريعًا في واردات السلع الوسيطة منذ تعويم العملة في عام 2016، كما يعد تحسين المعروض من بدائل الواردات خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر على المدى الطويل.

وأفاد التقرير أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للاستفادة من المركز الفريد للبلاد في طرق التجارة العالمية لتطوير الصناعات التي تُحَسِّن الاكتفاء الذاتي الوطني، وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد وتوفير عائدات التصدير.

وأوضح التقرير، أن الوكالة نوهت بأن شركة (TCI Sanmar Chemicals)، وهي شركة تابعة بنسبة 100٪ لمجموعة (India’s Sanmar Group)، تخطط لاستثمار 15 مليون دولار في مصر في عام 2023، لتوسيع طاقتها الإنتاجية لكلوريد الكالسيوم وكلوريد الفينيل من خلال تنفيذ أربعة خطوط إنتاج جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 225 ألف طن سنويًا.

إضافة إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج كلوريد الفينيل إلى 350 ألف طن سنويًا في مارس 2023، مقارنة بـنحو 245 طن في عام 2021 بطاقة إنتاجية كاملة تبلغ 400 ألف طن سنويًا، كما أنه من المتوقع أن يتم الوصول إليها بنهاية عام 2023.

كما ذكر التقرير أن مصر أنتحت نحو 552 ألف برميل في اليوم من المنتجات البترولية المكررة في عام 2022، وسترتفع تدريجيًا إلى 659 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2032، كما بلغت طاقة التكرير في مصر نحو816.6 ألف برميل في اليوم، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن ترتفع إلى 866.7 برميل في اليوم.

وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2027، ستبلغ سعة الإيثيلين 4.3 مليون طن سنويًا، وستبلغ طاقة البولي إيثيلين نحو 4.0 مليون طن سنويًا، والبولي بروبلين نحو 2.4 مليون طن سنويًا، والكلوريد متعدد الفينيل نحو 0.9 مليون طن سنويًا، وتريفثالات البولي إيثلين نحو 1.4 مليون طن في العام.

يذكر أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات البتروكيماويات، بما في ذلك إنشاء شركة السويس لمشتقات الميثانول، وكذلك شركة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين، وأخرى للبوتادين، وشركة رابعة لمناولة وتخزين غاز الميثان، وقد بدأ مصنع مشتقات الميثانول بسعة 110 ألف طن سنويًا في دمياط في الربع الثالث من عام 2020، وتم توقيع عقد البناء بقيمة 117 مليون دولار في فبراير 2020، بالشراكة مع تحالف يضم مجموعة "صن إيجيبت" وشركة "وادي النيل" للتطوير وشركة "زافكوم".

المصدر: RT