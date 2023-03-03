"فاو": انخفاض طفيف في مؤشر أسعار الغذاء العالمية

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية، الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في فبراير الماضي بنحو طفيف بنسبة 0.6% عن مستواه في يناير الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها إن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بلغ الشهر الماضي 129.8 نقطة، بانخفاض هامشي بنسبة (0.6 في المائة) عن مستواه المسجل في يناير 2023.

وأضافت أن المؤشر يواصل تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي، وتراجع المؤشر بما يصل إلى 29.9 نقاط (18.7 في المائة) عن الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وأشارت إلى أن المؤشر شهد تراجعا طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، مما عوض الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.

المصدر: فاو