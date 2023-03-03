السودان منفتح للتعاون مع روسيا في قطاع النفط والبنية التحتية

قال وزير الطاقة والنفط السوداني، محمد عبد الله، إن بلاده منفتحة على التعاون مع روسيا في إنتاج النفط، وإن المفاوضات جارية مع شركتي "روسنفت" و"زاروبجنفت" الروسيتين.

وأضاف وزير النفط السوداني في تصريح لوكالة "نوفوستي"، أن "روسيا دولة ذات قدرات تكنولوجية كبيرة، لذلك نحن منفتحون على التعاون معها في مسائل إنتاج النفط، وحتى في تطوير البنية التحتية، لقد بدأنا مفاوضات مع الشركات الروسية، وخاصة روسنفت وزاروبجنفت".

وأشار إلى أن عدة شركات روسية تعمل الآن في قطاع النفط والغاز في االسودان.

وفي نفس السياق أكد وزير الطاقة السوداني أن بلاده مستعدة أيضا للتعاون مع روسيا في مجال البنية التحيتة وخاصة منها تحسين جودة السدود.

وقال: "نحن نستفيد من قدرات روسيا لتطوير بعض السدود، ولدينا خطط لزيادة قدرتها على إعادة إنتاج الطاقة، وذلك في حاجة إلى قدرات روسية".

كما أشار الوزير إلى وجود اتفاق بين السودان وروسيا في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وفي وقت سابق قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الطاقة الروسية، دميتري سيمينوف، إن روسيا تناقش مع السودان توسيع التعاون في قطاع النفط ليشمل التعاون في هذا المجال جوانب أخرى وليس فقط الإنتاج.

المصدر: نوفوستي