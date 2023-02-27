بلجيكا تجمد أصولا روسية بقيمة 58 مليار يورو

أعلنت وزارة المالية البلجيكية أن القيمة الإجمالية للأصول الروسية المجمدة في البلاد في إطار العقوبات ضد روسيا، بلغت 58 مليار يورو.

وأشارت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أنها عرقلت كذلك "تعاملات مالية مرتبطة بروسيا" بحجم 191 مليار يورو.

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن يوم 25 فبراير الجاري عن حزمته العاشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وألزم الاتحاد الأوروبي البنوك بإطلاع السلطات الوطنية في الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية على المعلومات عن الأصول الروسية المجمدة، وذلك لدراسة إمكانية مصادرة تلك الأصول وتقديمها لأوكرانيا لاحقا.

المصدر: تاس