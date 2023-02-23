مؤسسة النفط الليبية ترد على "أفريكا إنتيلجنس" بشأن تحويل بنكي "مشبوه" بقيمة 4 ملايين دولار

أصدرت مؤسسة النفط الليبية بيانا يوم الخميس، ردت فيه على مقال نشره موقع "أفريكا إنتيلجنس" الفرنسي بشأن تحويل بنكي وصفه بـ"المشبوه" لشركة BGN الإماراتية.

ونفت مؤسسة النفط الليبية ما قالت إنها مزاعم وادعاءات مزيفة نشرها موقع "أفريكا إنتيلجنس" في 21 فبراير 2023، تحت عنوان "النائب العام في طرابلس يحقق في مدفوعات المؤسسة الوطنية للنفط لشركة النفط BGN International".

وقالت المؤسسة في البيان إن الموقع "ادعى زورا بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقا حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أطراف خارجية معينة".

وشددت على أنها تعمل وفقا للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائما على تنفيذ عقودها بشكل مهني، مراعية في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.

كما أكدت حيادية واستقلالية عمل المؤسسة في كافة ربوع ليبيا، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة، معتبرة أنه يتم تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.

والثلاثاء، أفاد موقع "أفريكا إنتيلجنس" الفرنسي بأن النائب العام المستشار الصديق الصور يجري تحقيقا بشأن "تحويل مشبوه" بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لشركة "BGN" اﻹماراتية.

وتشير المعلومات التي نشرها الموقع إلى أن أمر التحويل لهذا المبلغ المالي صدر قبل عدة أسابيع، ولكن جرى حظره من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي الذي يدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط.

ونقل عن مصدر أن هذه الآلية قد تسمح بدفع عائدات المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام نجل المشير خليفة حفتر، باعتبار ذلك أن ذلك يعد جزءا من اتفاق جرى التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي مع إبراهيم الدبيبة.

المصدر: بوابة "الوسط" الليبية