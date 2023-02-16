مدتها 5 سنوات.. بغداد توقع مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية

وقعت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية مدتها خمس سنوات تشمل عدة مشاريع.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن "المذكرة تضمنت عدة محاور أساسية عديدة، ستسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق".

وأضاف البيان نقلا عن رئيس الحكومة محمد السوداني قوله إن "الحكومة جادة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين".

وتابع: "وفي ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حاليا من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل".

وأشار البيان إلى أن "المذكرة تضمنت أيضا إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلا عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية".

المصدر: RT