شركة أدوية كورية جنوبية تعلن احتلالها المركز الثاني في سوق الأدوية بالسودان

سجلت شركة "بوسكو انترناشيونال" الكورية الجنوبية لصناعة الأدوية، نموا حادا في السودان وأصبحت تحتل المركز الثاني في هذا المجال.

وقالت "بوسكو انترناشيونال" اليوم الخميس إن شركة الأدوية العامة (GMC) التابعة لها حققت 23.59 مليون دولار، و8.05 ملايين دولار في المبيعات وأرباح التشغيل في العام الماضي.

وكشفت أن متوسط النمو السنوي للمبيعات والأرباح التشغيلية بلغ 36% و42% على التوالي خلال الثلاث سنوات الماضية.

وتم تأسيس شركة الأدوية العامة في عام 1988 من خلال مشروع مشترك بين "بوسكو انترناشيونال" وشركة "شينبونغ" للأدوية التي نجحت في تطوير علاج الأمراض المتوطنة في السودان.

وتنتج شركة الأدوية العامة أكثر من 100 نوع من المنتجات، بما في ذلك الكبسولات والأقراص والمراهم والشراب، وتوزعها في جميع أنحاء السودان.

وقامت الشركة بإنتاج وتوزيع "ديستوسيد"، طارد الديدان، لأول مرة في عام 1994 في السودان، وتم استخدام هذا الدواء للعلاج الأساسي في السودان على مدار الثلاثين عاما الماضية.

كما عملت على تنويع منتجاتها بما يشمل المضادات الحيوية، وعلاجات الملاريا ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، لتصبح ثاني أكبر شركة أدوية في السودان.

وتهدف الشركة لأن تكون أكبر شركة أدوية في السودان في غضون 10 سنوات.

وفي شهر مارس من العام الماضي، قامت الشركة بتأمين الأرض لإنشاء مصنع جديد للأدوية العامة وتحديث مصنعها القائم، تدرس الآن توسيع مصنعها لإنتاج المكملات الغذائية.

كما تخطط الشركة لاستكشاف فرص للأعمال في مجالات تنمية الموارد والغذاء والكيمياء بناء على الشركات التابعة لها ومكاتبها في 7 دول أفريقية، بما في ذلك السودان ونيجيريا والجزائر.

المصدر: يونهاب