جمعية صرافي الأردن تمدد فترة إصدار الحوالات بالليرة السورية دون عمولات

أعلنت جمعية الصرافين الأردنيين تمديد فترة إصدار الحوالات بالليرة السورية من دون عمولات دعما للمتضررين من الزلزال في سوريا.

ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الجمعية قولها في بيان إنها "قررت تمديد فترة إصدار الحوالات بالليرة السورية بدون عمولات حتى الـ 6 من مارس المقبل دعما للمتضررين من الزلزال في سوريا".

وكانت مجموعة من الأردنيين أطلقت مؤخرا مبادرة تطوعية لدعم الليرة السورية والإسهام برفع سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية عبر تحويل أي مبلغ أردني إلى الليرة السورية، ما يسهم بدعم السوريين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادهم جراء الزلزال المدمر.

المصدر: "سانا"