إسرائيل تحبط تهريب كمية ضخمة من المازوت قادمة من دبي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط تهريب كمية ضخمة من المازوت قادمة من دبي عبر مصر إلى إسرائيل.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "يديعوت أحرانوت" الإسرائيلية إنه تم القبض على اثنين من مديري شركة شيميني إياي المحدودة للاشتباه بمحاولتهما استيراد كميات كبيرة جدًا من الديزل إلى إسرائيل تحت ستار مادة صناعية معفاة من الضرائب، وبالتالي التهرب من دفع ضرائب تبلغ حوالي 11 مليون شيكل.

وداهم محققو مصلحة الضرائب مكاتب شركة شامني يحيى المحدودة الليلة الماضية مساء الاثنين، واعتقلوا بعد ذلك مديري الشركة، للاشتباه بمحاولتهما استيراد كميات كبيرة جدًا من المازوت.

ومن خلال التحقيق ، يشتبه في أن الشركة استوردت المواد الخاضعة لضرائب عالية من دبي عبر مصر وذكرت أنها ناتج تقطير عطري ، وهو منتج ثانوي للنفط الخام المستخدم في الصناعة ومعفى من الضرائب.

وبحسب الاشتباه ، حاولت الشركة التهرب من دفع ضريبة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 11 مليون شيكل.

وتم تخزين المواد التي تم استيرادها إلى إسرائيل في منشأة احتياطية لغرض اختبارها ، مع تعهد الشركة بأنها لن تتخذ أي إجراء بشأنها حتى تلقي إجابة المختبر.

وبعد استخدام الإجراءات الاستخبارية والتشغيلية من قبل مختلف الوحدات الجمركية بالتعاون مع دائرة جمارك حيفا ومباحث ضريبة القيمة المضافة ، تم اكتشاف أن الشركة "تسحب" الديزل في وقت متأخر من الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع باستخدام الناقلات ، إلى منشآت التعبئة في جنوب تل أبيب، و كل ذلك لمنع القبض عليه وتعطيل إجراءات التحقيق.

المصدر: يديعوت أحرونوت