نوفاك: روسيا خفضت إنتاج وصادرات الغاز إلى أوروبا وزادتها إلى الصين

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا خفضت إنتاج الغاز في نهاية 2022 إلى 673.8 مليار متر مكعب أما الصادرات فقلصتها إلى 184.4 مليار متر مكعب.

وقال المسؤول الروسي في مقال لمجلة "سياسة الطاقة" إن إنتاج الغاز الروسي انخفض العام الماضي بنسبة 11.66% إلى 673.8 مليار متر مكعب فيما تراجعت الصادرات بنسبة 25.1% إلى 184.4 مليار متر مكعب.

عن أسباب التراجع أشار المسؤول الروسي إلى أن انخفاض الصادرات والإنتاج يرجع إلى تخلي الدول الأوروبية عن شراء الغاز الروسي، فضلا عن التخريب التي طال أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" (أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق).

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن روسيا تواصل الاستثمار المخطط لحقول الغاز، حيق تم تدشين عدد من الحقول.

كما لفت إلى أن إمدادات الغاز الروسي إلى الصين تتزايد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، حيث صعدت الإمدادات عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا" بنسبة 48% وبلغت أعلى مستوى لها عند 15.4 مليار متر مكعب.

الغاز الطبيعي المسال

وأشار نوفاك إلى أن روسيا تولي أهمية خاصة لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ووفقا له فقد زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال العام الماضي بنسبة 7.9% وبلغت 45.7 مليار متر مكعب.

وعن أهمية سوق الغاز المسال، قال نوفاك: "أصبح سوق الغاز عالميا بقدر الإمكان، وانطلاقا من "سهولة نفط الغاز" سيزداد الطلب على الغاز المسال أكثر وأكثر".

وأوضح أن روسيا تعمل أيضا على التطوير التكنولوجي لصناعة الغاز، وبشكل أساسي على إنشاء مراكز تسييل الغاز، وفي هذا الإطار تم تخصيص مليار روبل.

المصدر: تاس