بنك Credit Suisse يجمّد أصولا روسية بقيمة 19 مليار دولار

أفادت صحيفة SonntagsZeitung بأن بنك Credit Suisse السويسري جمّد أصولا روسية بأكثر من 19 مليار دولار بواقع ثلث الأصول الروسية في سويسرا، فيما تقدر الأصول الروسية هناك بـ50 مليارا.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نبؤلينا، أن روسيا ستعمل على تحرير أصولها أينما كانت.

وذكرت رئيسة دائرة الاستثمار في البنك المركزي الروسي، أولغا شيشليانكوفا، أن حجم الأصول الروسية الخاصة المستثمرة في البنى التحتية الأجنبية تقدر بـ5.7 تريليون روبل.

المصدر: RT