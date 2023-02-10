بوتين يدعو لتقليص الاعتماد على الشركاء الأجانب في مجال معالجة الأخشاب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة عمق معالجة الأخشاب في روسيا، وتقليص الاعتماد على الشركاء الأجانب في هذا المجال.

وقال في اجتماع بشأن تطوير صناعة الأخشاب: "هذا مهم لتحديث صناعة اللب والورق لدينا. هنا نحتاج إلى زيادة عمق المعالجة، وتطوير أنواع جديدة من المنتجات لمختلف قطاعات الاقتصاد".

وطلب بوتين في سياق الاجتماع بالتركيز بشكل خاص على تطوير قاعدة تكنولوجية خاصة بالأعمال الخشبية في روسيا تتضمن خططا لزيادة إنتاج المعدات والمكونات المحلية، لتعزيز البحث المتخصص.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن صناعة الأخشاب بروسيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الشركاء الأجانب لذلك يجب حل هذه المسألة، وقال: "بالطبع، القضية الأساسية هي توافر التقنيات والمعدات الحديثة لمعالجة الأخشاب. لسوء الحظ لا يزال هناك اعتماد كبير على الشركاء الأجانب".

المصدر: نوفوستي