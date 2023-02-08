لأول مرة.. مصر تعلن عن ارتفاع الاحتياطي من الذهب وغدت الثالثة عالميا

أعلن ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.

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وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية نجحت في زيادة احتياطي الذهب من 75 طنا إلى 125 طنا بزيادة 45 طنا، مؤكدا أنه تطور جيد جدا، ويعتبر قوة داعمة للبنك المركزي ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأرجع السبب وراء ارتفاع احتياطي الذهب، إلى شراء البنك المركزي إنتاج المناجم، مضيفا أن هناك من 7 إلى 8 مناطق في مصر غنية بالذهب منها المثلث الذهبي والسكري وحمش.

وفسر ارتفاع سعر الذهب عالميا لارتباطه بالأحداث العالمية لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن كل البنوك المركزية في العالم ومنها الولايات المتحدة التي تمثل أعلى احتياطي عالمي، تتحوط في ظل الأزمات بالذهب، كون الذهب يعتبر العملة الوحيدة المعتمدة عالميًا.

وعن سعر الذهب في مصر، قال إن سعر عيار الذهب 21 يبلغ حاليا 1720 جنيها، مؤكدا أن أسعار الذهب استقرت منذ 20 يوما.

وتابع أن أسعار الذهب في مصر تتحدد تبعا للبورصة العالمية مع وصول سعر الذهب عالميا لـ1880 دولار، مردفا أن سعر الأوقية بلغ 2000 دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 3 آلاف دولار الفترة المقبلة في ظل الأزمة العالمية.

المصدر: صدى البلد