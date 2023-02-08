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مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مساعدة الضحايا في سوريا بسبب العقوبات

مال وأعمال

مسؤول: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مساعدة الضحايا في سوريا بسبب العقوبات
Globallookpress
صورة تعبيرية - العلم الأوروبي
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يمتنع الاتحاد الأوروبي عن تقديم المساعدات إلى سوريا بحجة العقوبات المفروضة عليها، فيمه تتجه كل هذه المساعدات إلى تركيا لمساعدتها على مواجهة آثار الزلزال.

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وصرح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن جميع مساعدات الاتحاد الأوروبي يتم إرسالها إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال.

ويعتزم رئيس الوزراء اليوناني إثارة هذه المسألة في اجتماع للمجلس الأوروبي اليوم، وبحسب المسؤول اليوناني: "لا توجد مشكلة جيوسياسية هنا".

وقال ميتسوتاكيس: "هذه ليست مسألة الاعتراف بأي نظام. إنها تتعلق بإنقاذ الأشخاص الذين يعانون من ضائقة شديدة ويحتاجون بشدة إلى مساعدتنا".

وأمس، طالب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال إن العقوبات الاقتصادية تؤثر على صعوبة الوضع الإنساني، وعمليات الإنقاذ صعبة ولا يوجد وقود حتى لإرسال القوافل وهذا بسبب الحصار والعقوبات.

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح الاثنين خلف آلاف القتلى الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية.

المصدر: نوفوستي

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث