تصنيع أهم منتج زراعي لصحة المصريين محليا

أعلنت مصر نيتها زراعة أكثر من 750 ألف فدان من النباتات الزيتية خلال العام المقبل، لتقليل واردات الزيوت، والاعتماد على البدائل المحلية.

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وقال بيان للحكومة المصرية، اليوم الاثنين، نستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة بالقطن إلى 500 ألف فدان العام المقبل، بسبب ما تتمتع به بنسبة زيوت عالية إلى جانب الكُسب حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن العام الجاري 320 ألف فدان، بحسبما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وتبحث الحكومة التوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً عبر زيادة زراعة المحاصيل الزيتية، من خلال توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف توفير المنتجات للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.

وتعتمد صناعة الزيوت في مصر على استيراد نحو 96% من الزيوت المستخدمة في الإنتاج ونسبة الـ4% يتم توفيرها محليا، حيث يبلغ عدد الشركات المنتجة للزيوت في مصر 40 مصنعا.

وقال وزير الزراعة: "نعمل على تشجيع المزارعين لزيادة زراعة فول الصويا التي بلغت 150 فدانا هذا العام، خاصة أنها تحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف".

المصدر: economyplusme