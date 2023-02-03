"بلومبرغ": الولايات المتحدة تضغط على تركيا بسبب روسيا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تضغط على تركيا لوقف تصدير البضائع إلى روسيا، بذريعة أن أنقرة تساعد موسكو على مواصلة الصراع في أوكرانيا.

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وقالت الوكالة في تقرير لها إن "الولايات المتحدة طلبت من تركيا وقف تدفق البضائع إلى روسيا". وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين وجهوا التحذير إلى نظرائهم في اجتماع عقد في تركيا هذا الأسبوع.

ونقلت عن مصادر أن نائب وزير الخزانة الأمريكي بريان نيلسون التقى بمسؤولين أتراك يومي الخميس والجمعة لمناقشة مخاوف واشنطن بشأن زيادة الصادرات إلى روسيا، بما في ذلك البضائع الأمريكية.

وبحسب المصادر فإن المصدرين الأتراك أرسلوا سلعا بقيمة 800 مليون دولار إلى روسيا في الفترة من مارس إلى أكتوبر 2022.

ووفقا للوكالة، فإن نيلسون هو بالفعل ثالث مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية يزور تركيا خلال عام، مما يزيد الضغط على أنقرة لإجبارها على الامتثال للعقوبات الأمريكية.

وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يزداد عدد زيارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي التركي بارتو سورال إن الولايات المتحدة تضغط على تركيا لفرض عقوبات على روسيا.

من جهته أشار الممثل الرسمي للرئيس التركي إبراهيم كالين، في وقت سابق، إلى أن تركيا لن تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لأن ذلك سيضر أنقرة أكثر من روسيا.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: برايم