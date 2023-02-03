رجل الأعمال الهندي أداني يتعرض لمزيد من الخسائر

تعمقت خسائر مجموعة أداني المتعثرة، ثاني أكبر مجموعة في الهند، حيث تراجعت الأسهم في شركتها الرئيسية بنسبة 25% إضافية.

وأدت الكارثة، التي قادت أداني أنتربرايزس، الشركة الرئيسية للمجموعة، إلى إلغاء عرض أسهم كان يهدف إلى جمع 2.5 مليار دولار، إلى دعوات للمنظمين للتحقيق بعد أن أصدرت شركة البيع على المكشوف الأمريكية، هندنبرغ ريسيرش، تقريرا يزعم أن المجموعة تشارك في التلاعب بالسوق والممارسات الاحتيالية الأخرى. تنفي أداني هذه المزاعم.

وعطل نواب المعارضة جلسات البرلمان لليوم الثاني اليوم الجمعة، ورددوا شعارات وطالبوا بإجراء تحقيق في المعاملات التجارية لقطب الفحم غوتام أداني، الذي يقال إنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وانخفضت الأسهم في "أداني أنتربرايزس" بما يصل إلى 30 في المائة، إلى 1017 روبية (12 دولارا) اليوم الجمعة قبل أن تتعافى لتتداول على انخفاض بنحو 15 في المائة.

انخفض سعر سهم الشركة بنحو 66 في المائة منذ أن أصدرت "هيندنبرغ" تقريرها الأسبوع الماضي، عندما بلغ 3436 روبية (41 دولارا). وانخفضت الأسهم في ست شركات أخرى تابعة لأداني ومدرجة في البورصة بنسبة 5 في المائة إلى 10 في المائة اليوم الجمعة.

وكان أداني، الذي حقق ثروة هائلة من تعدين الفحم والتجارة قبل التوسع في البناء وتوليد الطاقة والتصنيع والإعلام، أغنى رجل في آسيا وثالث أغنى رجل في العالم قبل أن تبدأ المشاكل مع تقرير "هيندنبرغ".

المصدر: AP