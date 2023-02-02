رئيسا بيلاروس والإمارات يتفقان على التعاون في أكثر من 10 مجالات

أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية بأن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتفقا خلال لقائهما يوم الخميس على التعاون في أكثر من 10 مجالات.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء بين الرئيسين استمر نحو 4 ساعات، واتفقا على التعاون في المجال التجاري الاقتصادي والاستثمارات، وركزا كذلك على المجال الإنساني.

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وحسب البيان، من المتوقع أن يصل إلى بيلاروس وفد كبير من الخبراء الذين سيدرسون مسائل محددة، متعلقة بالتعاون فيما اتفق عليه.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي زار أبوظبي قادما من زيمبابوي التي قام بزيارة رسمية لها من 30 يناير إلى 1 فبراير.

المصدر: تاس