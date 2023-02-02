 
مباشر

رئيسا بيلاروس والإمارات يتفقان على التعاون في أكثر من 10 مجالات

مال وأعمال

رئيسا بيلاروس والإمارات يتفقان على التعاون في أكثر من 10 مجالات
Globallookpress MFA Russia
رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uoi7

أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية بأن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اتفقا خلال لقائهما يوم الخميس على التعاون في أكثر من 10 مجالات.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء بين الرئيسين استمر نحو 4 ساعات، واتفقا على التعاون في المجال التجاري الاقتصادي والاستثمارات، وركزا كذلك على المجال الإنساني.

إقرأ المزيد
الرئيس البيلاروسي يتلقي رئيس الإمارات في أبو ظبي
الرئيس البيلاروسي يتلقي رئيس الإمارات في أبو ظبي

وحسب البيان، من المتوقع أن يصل إلى بيلاروس وفد كبير من الخبراء الذين سيدرسون مسائل محددة، متعلقة بالتعاون فيما اتفق عليه.

يذكر أن الرئيس البيلاروسي زار أبوظبي قادما من زيمبابوي التي قام بزيارة رسمية لها من 30 يناير إلى 1 فبراير.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا