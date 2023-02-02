السادس عالميا.. أول فيديو من مشروع فندق "ريتز كارلتون" في البحر الأحمر بالسعودية

نشر الإعلامي السعودي عبد الله الأسمري فيديو من موقع إنشاء فندق "ريتز كارلتون" في البحر الأحمر، الذي يعتبر السادس على مستوى العالم.

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وقال الأسمري في فيديو نشره عبر حسابه في تطبيق "تيك توك"، إن فنادق "ريتز كارلتون" عادة ما تكون في الأماكن المميزة حول العالم، مؤكدا أن جزر البحر الأحمر من أروع الأماكن.

وأوضح الأسمري أنه يتم إنشاء المشروع فوق جزيرة عائمة، وعرض شاليه بداخله قال إنه صنع في سويسرا وتم تركيبه في المشروع للمحافظة عليه، وهو مصنوع من الخشب المعاد تدويره.

وعند اكتماله في عام 2030، سيضم البحر الأحمر 50 منتجعا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة و6 مواقع داخلية.

وستشمل الوجهة أيضا مطارا دوليا ومراسي فاخرة وملاعب غولف ومرافق ترفيهية، وفي ديسمبر 2021، تم تشكيل هيئة سعودية للبحر الأحمر (SRSA) مخصصة لتنظيم وجهة البحر الأحمر.

المصدر: RT