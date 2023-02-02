كيف انعكس قرار الفدرالي الأمريكي على أسعار النفط؟

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.58% إلى 76.58 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.45% إلى 83.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.29% إلى 100.19 نقطة.

وتعهد الفدرالي الأمريكي "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض وذلك ضمن معركته في مواجهة التضخم.

المصدر: RT + بلومبرغ