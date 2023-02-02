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كيف انعكس قرار الفدرالي الأمريكي على أسعار النفط؟

مال وأعمال

كيف انعكس قرار الفدرالي الأمريكي على أسعار النفط؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.58% إلى 76.58 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.45% إلى 83.21 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.29% إلى 100.19 نقطة.

وتعهد الفدرالي الأمريكي "باستمرار الزيادة" في تكاليف الاقتراض وذلك ضمن معركته في مواجهة التضخم.

المصدر: RT + بلومبرغ

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