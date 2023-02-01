وزير الصناعة الروسي يبحث مع وزير الخارجية المصري سير تنفيذ وتطوير المشاريع المشتركة

بحث وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، المنطقة الصناعية الروسية في السويس، وسير تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون المصرفي بين البلدين.

وأكد مانتوروف خلال لقائه شكري أن هذا العام خاص بالعلاقات الروسية المصرية، حيث يحتفل الجانبان بالذكرى الثمانين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى "نافذة جديدة للفرص" تفتح اليوم لتعميق الشراكات وتوسيع مجالات التعاون، ومواصلة تطوير المشاريع المشتركة، وأشاد بالوتيرة الإيجابية للتجارة الثنائية على الرغم من التحديات الخارجية،.

وتم خلال اللقاء إيلاء اهتمام خاص لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سير تنفيذ مشروع محطة الضبعة الكهرذرية، والتعاون في القطاعين المصرفي والمالي.

المصدر: RT