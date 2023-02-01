شركة "إيه إم سي" الترفيهية تقرر الخروج من السوق السعودية

قررت شركة "أي. إم. سي. إنترتينمنت هولدينغز" الخروج من السوق السعودية سريعة النمو وسط منافسة شرسة، بعد أقل من 5 سنوات من رفع حظر دام عقودا على دور السينما.

وقالت الشركة صاحبة أكبر سلسلة دور عرض سينمائي سينمائية في العالم، والتي أعلنت القرار الثلاثاء، إنها خططت منذ البداية لتسليم العمليات في نهاية المطاف إلى شركائها السعوديين، موضحة أن صفقة البيع التي تبلغ قيمتها ثلاثين مليون دولار ستعزز احتياطاتها النقدية في وقت تكافح فيه الصناعة للتعافي بعد الجائحة.

ورفعت السعودية الحظر الذي كانت تفرضه على دور العرض السنيمائي وغيرها من أشكال الترفيه العام، في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإصلاح الاقتصاد وإدخال الترفيه الغربي للمملكة التي اشتهرت يوما بانعزالها ومحافظتها البالغة.

كانت "ايه. إم. سي." قد احتفلت بوصولها للمملكة من خلال عرض فيلم "بلاك بانثر" في أبريل من عام 2018 والذي جذب حشدا ضخما من الرجال والنساء، في مشهد لم يكن من الممكن تخيله قبل بضع سنوات فقط، لكن طوال السنوات التي أعقبت ذلك، واجهت الشركة منافسة شرسة من عدة جهات منها شركة "موفي سينيماز" المحلية، والتي تقود السوق السعودية حاليا، و"فوكس سينيماز" وهي جزء من تكتل "ماجد الفطيم" للترفيه ومقره دبي.

وستبيع "أي. إم. سي." استثماراتها لشركة "مشاريع الترفيه السعودي المعروفة باسم "سفن"، والتي يديرها صندوق الاستثمار العام التابع للحكومة السعودية.

والشركة التي تتخذ من ليدوود بولاية كانساس الأمريكية مقرا لها ستواصل منح اسمها "إيه. إم. سي." لثلاثة عشر دار عرض افتتحتها في أنحاء المملكة، ولمواقع أخرى مستقبلية.

والشركة كانت تخطط في البداية لافتتاح نحو أربعين دار عرض سينمائي، بحلول عام 2023 لكنها تراجعت بسبب الجائحة.

المصدر: أ ف ب