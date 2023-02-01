معضلة حيرت كبرى شركات الطاقة.. من على حق "بريتيش بتروليوم" أم "إكسون"؟

هل ستواصل البشرية استهلاك النفط أم سيفقد الذهب الأسود أهميته هذه معضلة حيرت كبرى الشركات في هذا القطاع الصناعي المهم من الاقتصاد العالمي.

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" رسما بيانيا يتضمن توقعات "بريتيش بتروليوم" (بي بي) و"إكسون" للطلب على النفط بحلول عام 2050، حيث يظهر وجود اختلاف جوهري حول مستقبل النفط في توقعات الشركتين.

وتتوقع "بي بي" انخفاض الطلب على النفط في السيناريوهات الثلاثة التي وضعتها: تحول الطاقة المتسارع والحياد الكربوني والزخم الجديد.

وتتوقع شركة الطاقة العملاقة أن يظل استهلاك النفط قويا عند 100 مليون برميل يوميا حتى العام 2030، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 93 مليون برميل يوميا في 2035 ثم إلى 75 مليون برميل يوميا بحلول 2050.

بينما تتوقع الشركة انخفاض الطلب على النفط في سيناريو الحياد الكربوني إلى 70 مليون برميل يوميا في عام 2035، قبل أن يصل إلى 20 مليون برميل يوميا بحلول عام 2050.

أما شركة "أكسون" الأمريكية فقد رسمت مستقبلا مخالفا للطلب على النفط الخام حتى العام 2050، حيث تتوقع الشركة الأمريكية ارتفاعه ليصل إلى 105 ملايين برميل يوميا في العام 2050، وذلك ارتفاعا من المستوى الحالي عند 100 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات