مطعم في دبي يديره 3 أخوة سوريين يتصدر قائمة "أفضل 50 مطعما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

تصدر مطعم "أورفلي بروز بيسترو" في دبي، والذي يديره 3 أخوة من سوريا، قائمة "أفضل 50 مطعما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويتمتع المطعم بقائمة غنية بأشهى الأطباق التي تحتفي بالمطبخ الحلبي، وتجمع بين الطابع الشرق أوسطي، والتعددية الثقافية، والحضارة المميزة لدبي.

Orfali Bros owner says topping Mena's 50 Best list 'is scary' https://t.co/qOdSBgbhVzpic.twitter.com/KyCBEefAy5 — Dubai | دبي (@DubaiTrends) January 31, 2023

وتصدرت دولة الإمارات القائمة مع احتضانها لـ18 مطعما فائزا، وتلتها إسرائيل بـ7 مطاعم.

My analysis on the UAE selection from the #MENAs50Best@TheWorlds50Best restaurant awards. Mabrouk to Orfali Bros Bistro and the three brothers for scooping the number one spot. You deserve every success and accolade. https://t.co/nlGX6BesWq#UAERestaurantsUnitepic.twitter.com/TXobX6Cwb7 — FooDivaWorld (@FooDivaWorld) February 1, 2023

أما لبنان فدخل القائمة بـ3 مطاعم. وكانت جائزة "Art of Hospitality Award"، التي تهدف إلى تكريم التميز في مستوى خدمات المطاعم، وتجارب تناول الطعام، من نصيب مطعم "أم شريف" في بيروت، والذي احتل المرتبة العشرين ضمن القائمة.

وقال مدير المحتوى لدى قائمة "أفضل 50 مطعما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ويليام درو في بيان: "يسرنا وجود مطاعم من 14 مدينة مختلفة ضمن القائمة، ما يعكس التنوع الكبير والإرث العريق الذي تتمتع به المنطقة في هذا المجال".

وفيما يلي قائمة المطاعم التي احتلت أول 10 مراتب في القائمة:

"أورفلي بروز بيسترو"، دبي "تريسيند ستوديو"، دبي "Fusions by Tala"، المنامة "أوسيانو"، دبي "3 فلس"، دبي "جورج أند جون"، تل أبيب "كينويا"، دبي فخر الدين، عمّان "زوبا" (الزمالك)، القاهرة "مونرايز"، دبي

المصدر: CNN + RT