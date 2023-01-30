كبير مسؤولي "أرامكو" يكشف عن خطط العملاق النفطي المستقبلية

أكد رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، العمل على رفع إنتاج النفط من 12 مليونا إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2027.

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وقال الناصر في تصريحات لـ"سي أن بي سي" العربية، إن شركة "أرامكو "ستعلن عن نتائجها في شهر مارس القادم، ونتوقع نتائج إيجابية للشركة".

وفي مايو 2022، توقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن تكون المملكة قادرة على زيادة قدرتها اليومية لإنتاج النفط بأكثر من مليون برميل لتتخطى 13 مليون برميل يوميا مطلع العام 2027.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة لزيادة الإنتاج يوميا من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ ذلك.

المصدر: أ ف ب + سي أن بي سي