بورصة البحرين ستشهد أضخم إدراج من خلال النفط والغاز

كشف ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة عن أن بورصة البحرين ستشهد أضخم إدراج من خلال طرح أسهم في قطاع النفط والغاز.

وأفاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬التداولات‭ ‬الحالية‭ ‬ليست‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬وفي‭ ‬الخطة‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬بوجود‭ ‬صانعي‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬المنصة.‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لـ‭ ‬CNBC‭ ‬عربية،‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬إدراجات‭ ‬جديدة‭ ‬لشركات‭ ‬حكومية‭ ‬وشبه‭ ‬حكومية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ‭ ‬5‭ ‬المقبلة.

وأضاف، ‬أن‭ ‬البورصة‭ ‬ستشهد‭ ‬أضخم‭ ‬إدراج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الإدراجات‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري.

‬ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬الإدراجات‭ ‬المرتقبة‭ ‬أفاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬لغرض‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬البورصة‭.‬

المصدر: وسائل إعلام بحرينية