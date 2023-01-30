بورصة البحرين ستشهد أضخم إدراج من خلال النفط والغاز
كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة عن أن بورصة البحرين ستشهد أضخم إدراج من خلال طرح أسهم في قطاع النفط والغاز.
وأفاد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بأن التداولات الحالية ليست بالمستوى المطلوب وهذا الأمر كان متوقعا وفي الخطة القادمة ستكون هناك نقلة نوعية بوجود صانعي السوق في المنصة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين لـ CNBC عربية، أنه سيكون هناك إدراجات جديدة لشركات حكومية وشبه حكومية خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
وأضاف، أن البورصة ستشهد أضخم إدراج من خلال طرح أسهم في قطاع النفط والغاز، متوقعا أن تبدأ الإدراجات في النصف الثاني من العام الجاري.
ولدى سؤاله عن الإدراجات المرتقبة أفاد الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن هناك محادثات مع شركات لغرض إدراجها في البورصة.
المصدر: وسائل إعلام بحرينية