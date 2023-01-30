للمرة الأولى في التاريخ.. روسيا تسبق الولايات في قطاع الأسماك

تفوقت روسيا في العام الماضي 2022 على الولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ بإنتاج شرائح سمك "بولوك"، وجاء ذلك بحسب ما صرح به اتحاد منتجي أسماك البولوك لوكالة "تاس".

ووفقا للاتحاد الروسي، الذي يضم 35 شركة توفر 41% من الصيد العالمي لهذا النوع من السمك، فقد وصل إنتاج شرائح سمك "بولوك" في روسيا العام الماضي إلى ما يقرب من 140 ألف طن، بينما كان في الولايات المتحدة حوالي 138 ألف طن.

وبحسب البيانات زاد إنتاج شرائح "بولوك" بنسبة 16.8% إلى 139 ألف طن، وسمحت هذه الزيادة بتفوق روسيا على المنافس الرئيسي وهو الولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ.

وقد انخفض إنتاج شرائح "بولوك" في الولايات المتحدة في العام 2022 بنسبة 1.5% إلى 138 ألف طن.

المصدر: تاس