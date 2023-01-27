عالم روسي يحتل المرتبة الأولى بقائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا

أصبح عالم الرياضيات روسي الأصل والملياردير أليكس جيركو، أكبر دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، وتقدر قيمة فاتورته الضريبية بـ490 مليون جنيه إسترليني (605,931,550 مليون دولار).

وجيركو (43 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية وتخلى العام الماضي عن جنسيته الروسية، هو مؤسس شركة تجارة الروبوتات XTX Markets وتقدر ثروته بنحو 6.2 مليار دولار.

ووفقا لقائمة صحيفة "صنداي تايمز"، فإن جيركو هو دافع الضرائب الأول في بريطانيا في عام 2022، مع تحمل مسؤولية قدرها 487.4 مليون جنيه إسترليني.

وتفوق على كبار دافعي الضرائب الآخرين مثل مؤسسة Bet365 دينيس كواتس وعائلتها، وقطب الملابس الرياضية ستيفن روبين وعائلته، وملياردير صندوق التحوط (المحفظة الوقائية) السير كريس هون.

وكان جيركو يحتل المرتبة العاشرة سابقا، بمساهمة قدرها 117.4 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أنه خريج رياضيات من جامعة موسكو الحكومية وكلية الاقتصاد الجديدة، وقد بدأ حياته المهنية كباحث في دويتشه بنك في موسكو في عام 2004.

وانتقل إلى المملكة المتحدة في عام 2006 وانضم إلى صندوق التحوط GSA Capital في عام 2009، قبل أن يغادر في عام 2015 لتأسيس شركة XTX التجارية.

وتستخدم XTX، التي تحقق اليوم إيرادات سنوية تزيد عن 1.7 مليار دولار ، ما يسمى بإستراتيجيات التداول الخوارزمية، حيث تتم مكننة القرارات من خلال الآلات، لتوفير السيولة للشركات والبورصات.

المصدر: telegraph