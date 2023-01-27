"إيني" تعلن فشل خطة توريد الغاز المسال إلى باكستان

أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية إيني عن فشل وتعطل خطة توريد الغاز الطبيعي المسال لباكستان الذي كان مقررا في فبراير 2023 وذلك بسبب ظروف قاهرة.

ونقلت رويترز يوم أمس الخميس عن بيان للشركة: "سبب فشل عملية توريد الغاز الطبيعي المسال في فبراير، خارج عن حدود السيطرة العقلانية من جانب إيني، وهو ناجم عن ظروف قاهرة. لا تستفيد شركة Eni بأي شكل من الأشكال من الوضع الحالي المترتب، جميع الاضطرابات السابقة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي واجهتها إيني كانت بسبب فشل أحد موردي الغاز الطبيعي المسال في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها".

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ويشار إلى أنه بموجب العقد الساري من 2017 إلى 2032، يجب على الشركة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان على أساس شهري.

ووفقا للوكالة، تواجه باكستان مشاكل في شراء الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي المسال على خلفية ارتفاع أسعار الغاز العالمية، وما يتم توريده بموجب العقود طويلة الأجل لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في باكستان.

وبحسب معطيات الوكالة، استوردت باكستان 9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، وهو أقل بنسبة 20٪ تقريبا من الحجم الذي استوردته في عام 2021، والذي بلغ 11.2 مليار متر مكعب.

المصدر: تاس