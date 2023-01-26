روسيا تبني مجمعا ضخما لصناعة قطع لمحركات الطائرات

كشفت ثلاثة مصادر في صناعة الطيران لصحيفة "إزفيستيا" أنه سيتم إنشاء مجمع ضخم لصناعة أجزاء لمحركات الطائرات في روسيا باستثمارات ستصل إلى 35 مليار روبل (حوالي 510 ملايين دولار).

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وقالت شركة "روستيخ" الروسية للصناعات عالية التقنية، إنه بعد مغادرة شركتي "بوينغ" و"إيرباص" تحتاج البلاد إلى قطاع غيار (أجنحة) خاصة بها لـ500 طائرة بحلول العام 2030.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر أن يبدأ بناء المجمع هذا العام على أن يتم تشييد أربعة مرافق إنتاج رئيسية في العام 2026.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت دول غربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية تعليق أنشطتها أو انسحابها من السوق الروسية.

من جهتها أطلقت الحكومة الروسية إجراءات لدعم الشركات، ومنها قطاع الطيران لتخفيف الاعتماد على الشركات الغربية.

المصدر: "إزفيستيا"