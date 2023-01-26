"تسلا" الأمريكية تضخ استثمارات بنحو 4 مليارات دولار

قالت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية إنها تعتزم استثمار 3.6 مليار دولار لتوسيع قدرات التصنيع في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة.

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كما أعربت الشركة الأمريكية عن ثقتها في أن زيادة الأرباح المرتبطة بالبرمجيات، والتي انعكست في صافي الدخل القياسي الذي أعلن الأربعاء للربع الرابع من العام الماضي، ستحافظ على هوامش ربح أعلى من أي شركة سيارات أخرى.

وأكدت الشركة أنها تخطط لإنتاج كميات كبيرة من الشاحنات الصغيرة، وستصنع بطاريات خلوية تكفي لمليوني مركبة خفيفة الوزن سنويا في نيفادا.

ونشر جو لومباردو، حاكم نيفادا، صورة له على تويتر مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، مساء الثلاثاء بعد أن أعلن الحاكم في أول خطاب له مساء الاثنين أن "تسلا" التزمت بإنشاء مصنع جديدة تماما للشاحنات الكهربائية في شمال الولاية.

وسيقوم المشروع بتوسيع عملية حالية في مركز تروكي رينو الصناعي، والذي يقع على بعد حوالي 32 كيلومترا شرقي مدينة رينو-سباركس.

المصدر: أ ب