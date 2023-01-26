صعود أسعار الذهب مع انتظار بيانات أمريكية وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، متجهة صوب مستوى 1950 دولارا للأونصة، وذلك في ظل ضعف الدولار الأمر الذي حفز الطلب على المعدن النفيس.

وفي الساعة 08:06 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل للمعدن النفيس في بورصة نيويورك Comex بمقدار 4.85 دولار ما نسبته 0.25% إلى 1947.45 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الآجلة لشهر مارس للفضة بنسبة 0.12% إلى 23.97 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية في الساعة 09:50 بتوقيت موسكو بنسبة 0.08% إلى 101.55 نقطة.

وساهم تراجع الدولار وإن كان ضعيفا في زيادة أسعار الذهب وينتظر المستثمرون أيضا بيانات مهمة من الولايات المتحدة حول الناتج المحلي الإجمالي، ومن المقرر أن تصدر البيانات في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقد تؤثر البيانات على الإجراءات الأخرى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.

المصدر: بلومبرغ + برايم