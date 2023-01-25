مفاجأة منتظرة للدولار أمام الجنيه المصري في شهر يونيو

تحدثت مجموعة من خبراء الاقتصاد عن مفاجأة كبرى من المتوقع حدوثها حول سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة في مصر.

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وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، ونقلته وسائل إعلام مصرية أن ينخفض الدولار مقابل الجنيه المصري بحلول يونيو 2023.

وعن مقدار الانخفاض، توقع الخبراء تراجع الدولار إلى 26.24 أمام الجنيه بنهاية يونيو 2023.

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء، في ختام التعاملات بعدما فقد الأخضر حوالي 2.31 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي إذ سجل اليوم 29.74 جنيه في البنوك الحكومية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال إن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار، ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين.

وتحدث الرئيس المصري قائلا: "كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال الـ 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ ، وانهينا جزء كبير منها ومعندناش مشكلة في الدولار".

المصدر: صدى البلد