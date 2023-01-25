رئيس وزراء الهند يتفق مع السيسي على رفع حجم التبادل التجاري لـ12 مليار دولار

كشف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اتفاق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رفع حجم التجارة المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار رئيس وزراء الهند إلى أنه اتفق مع السيسي على رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار سنويا، مؤكدا تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا.

وأضاف مودي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الهندية نيودلهي، أنّ مصر والهند تشهدان تعاونا عسكريا وتدريبات ومناورات مشتركة، في إطار التعاون لمواجهة الإرهاب، لافتا إلى التطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في الرعاية الصحية وسلاسل التوريد العالمية.

وتابع رئيس الوزراء الهندي، أنّه كان على اتصال وثيق مع الرئيس السيسي، خلال أزمة كورونا، حيث تبادل البلدان إرسال المساعدات، وناقشا كيفية تعزيز سلاسل التوريد للأدوية، لتفادي تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات مغلقة.

المصدر: RT