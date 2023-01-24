مصر تمنع الشركات السياحية من التعامل بالعملات الأجنبية

كشفت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن مصادر داخل غرفة شركات السياحة، شن حملات تفتيش على الشركات من 5 جهات على رأسها وزارة السياحة لمتابعة التعامل مع العملاء بالجنيه المصري حصرا.

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وأضاف المصدر، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتا إلى التوجه للبنوك لصرف العملة الأجنبية ، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها.

وأشار المصدر إلى أن من يخالف التعليمات من شركات السياحة سيعاقب بسحب ووقف رخصة الشركة المخالفة.

وفي وقت سابق أثار الخطاب المُرسل من أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة إلى نقابة المرشدين السياحيين، والذي يحمل ضوابط جديدة للمرشدين خلال تنفيذ برامج زيارة السائحين للمناطق السياحية والأثرية، حالة من الاستياء داخل نقابة المرشدين.

وجاء ضمن الضوابط عدم تعامل المرشد السياحي مع الميكروباصات المحلية، والالتزام بالتعامل مع المركبات المرخصة سياحيًا فقط، وإلا سيتم سحب ترخيص المرشد السياحي حال المخالفة، ما أثار جدلا داخل نقابة المرشدين السياحيين، وذلك لأن غرفة شركات السياحة ليس لها الحق في سحب ترخيص المرشد السياحي.

وأرسلت النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بسيناء خطابًا لـ أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، معترضة على ماحدث من غرفة شركات السياحة، وتطالب باعتذار رسمي من غرفة شركات السياحة إلى المرشدين السياحيين.

المصدر: القاهرة 24