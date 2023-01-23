اتفاقيات بالمليارات في منتدى "مستقبل العقار" السعودية

شهد منتدى "مستقبل العقار" الذي بدأت فعاليته اليوم بالرياض في السعودية توقيع عدد من الاتفاقيات تصل قيمتها إلى 10 مليارات ريال (حوالي 2.66 مليار دولار).

وشملت الاتفاقيات الموقعة، مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الاستثمار وشركة "يورباس"، واتفاقية بين الشركة الوطنية للإسكان وشركة "داون تاون السعودية" لبناء علاقة استراتيجية بين الطرفين تعزز من ثقافة الاستدامة والتعاون النموذجي لبناء مجتمعات سكنية.

كما تم توقيع اتفاقية بين شركة "رتال" وشركة "بلوم انفست" لإنشاء 4 صناديق عقارية بهدف تطوير مشاريع تجارية وسياحية وسكنية، وتوقيع اتفاقية بين الشركة "العقارية السعودية" وشركة "التحالف العقاري" بهدف تطوير 250 وحدة سكنية بإجمالي مساحة 94 ألف متر مربع.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع تأسيس صندوق "نورفيل العقاري" بين شركة "رافن العقارية" و"بلوم انفست" بالشراكة مع شركة "اصيل الموحدة ".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: أرقام