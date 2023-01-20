سلسلة متاجر مملوكة لأشهر ملياردير إماراتي ترد على شائعات خروج من مصر بإعلان جديد

كشفت مصادر حقيقة عزم شركة كارفور إغلاق فروعها وتصفية أعمالها في مصر، بسبب نقص بعض البضائع.

وقالت مصادر بشركة كارفو إن ما يثار عن خروج شركة كارفور التابعة لمجموعة ماجد الفطيم الملياردير الإماراتي من مصر، شائعات لا صحة لها، وأن الشركة أعلنت افتتاح أفرع جديدة في عدة مناطق، كما أن هناك خطة استثمارية حتى العام المقبل.

وأوضحت المصادر، أن كارفور تخطط لاستثمار 750 مليون جنيه في مصر حتى نهاية 2025، في إطار الخطط التوسعية للشركة في السوق المصري.

وأكدت المصادر، أن نقص بعض البضائع مثل الأرز والسكر والشاي والسمن في أفرع كارفور خلال الأسابيع الماضية كان نتيجة نقص كميات التوريد من الشركات المصنعة لهذه البضائع وليس بسبب عجز مالي لدى كارفور.

وأشارت المصادر، إلى أن احتفالية كارفور السنوية في يناير من كل عام يصاحبها عروض وأسعار مخفضة على السلع ما يدفع المواطنين لزيادة الشراء وتخزين بعض المنتجات التي يحتاجونها.

وبحسب المصادر فإن استثمارات كارفور الفعلية في مصر تبلغ 2.3 مليار جنيه مصري، منذ عملها في مصر منذ نحو 20 عاما، وحتى الآن.

كما تخطط مجموعة ماجد الفطيم، لتعزيز استثماراتها بنحو 400 مليون جنيه مصري خلال العام الحالي 2023، ثم تزيد إلى أكثر من 750 مليون جنيه مصري بحلول عام 2025.

وقالت المصادر إن تزايد استثمارات كارفور في مصر، سيؤدي بدوره إلى مضاعفة حجم أعمال الشركة، وسيتم تخصيص جزء من هذا الاستثمار لتوسيع تواجد متجر التخفيضات سوبيكو التابع لشركة ماجد الفطيم وافتتاح فروع كارفور جورميه إضافية في مختلف المدن بمصر.

المصدر: القاهرة 24