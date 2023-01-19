مبلغ خيالي.. كم يستهلك المصريون من الطعام خلال شهر رمضان؟

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر إبراهيم عشماوي، إن الدولة تحملت 80% من الزيادات العالمية التي طرأت على السلع في العالم.

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وقال "عشماوي"، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر مرتبطة بالسوق العالمية، مصر تستهلك ما يقرب من 2.4 مليون طن زيت سنويًا، 97% من الزيوت مستوردة من الخارج، والدولة تحملت هذه الزيادة نيابة عن المواطن.

وأضاف أن معارض أهلاً رمضان تعمل بكفاءة كبيرة، ولم نتلق أي شكاوى بشأنها، ولا مانع من توفير المواطن احتياطي استراتيجي من السلع في منزله، مؤكدًا أن حجم التجارة الداخلية يصل إلى 2.3 تريليون جنيه؛ وتمثل 22% من الناتج المحلي.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن حجم إنفاق المصريين على الطعام في شهر رمضان 100 مليار جنيه؛ كما أن حجم الإنفاق على السلع الغذائية يتراوح من 10 إلى 12 مليار جنيه شهريا.

وتابع: "في رمضان بعض المحافظات مش بتاكل الأرز، وفي محافظات كثيفة استهلاك الأرز، المصريين يستهلكون سلة سلعية مكونة من 12 سلعة شهريًا من 10 إلى 12 مليار جنيه، بنصرف تقريبا في الشهر على كل الطعام والشراب 60 مليار جنيها شهريًا حاليًا في رمضان يصل إلى 100 مليار جنيه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية