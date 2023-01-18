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الجمارك الفدرالية تكشف عن الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا عام 2022

مال وأعمال

الجمارك الفدرالية تكشف عن الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا عام 2022
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صورة أرشيفية
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صرحت الخدمة الصحفية لدائرة الجمارك الفدرالية الروسية بأن الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا خلال عام 2022 كانوا الصين وتركيا وهولندا وألمانيا وبيلاروس.

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جاء ذلك وفق ما نقلته "تاس" عن دائرة الجمارك الفدرالية الروسية، حيث تابعت الدائرة أن "الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في عام 2022 كانوا الصين (+28%) وتركيا (+84%) وهولندا (-0.1%) وألمانيا (+23%) وبيلاروس (+10%)".

وكانت سفارة بيلاروس لدى روسيا قد ذكرت في وقت سابق أن التجارة بينها وبين روسيا وصلت إلى 50 مليار دولار العام الماضي للمرة الأولى.

من جانبه علق السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيشيف في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا" بأن عددا من الشركات الألمانية تحاول البقاء في السوق الروسية.

المصدر: تاس

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