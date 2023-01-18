العراق يعلن ارتفاع معدلات إنتاج الغاز السائل

أكد مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في العراق أنمار علي حسين، ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي للغاز السائل في البلاد إلى 6 آلاف و800 طن.

ويشمل الإنتاج الاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري، فضلا عن منظومة الغاز للمركبات، وجاء التصريح خلال زيارة المسؤول ومتابعته لعدد من معامل تعبئة الغاز الحكومية في بغداد والمحافظات.

و قال المسؤول، إن الجهد الوطني نجح في رفع الطاقة الإنتاجية لاسطوانات الغاز السائل إلى 158 مليون اسطوانة سنويا، بزيادة 9 مليون اسطوانة عن لإنتاج عام 2021، مؤكدا أن إنتاج المعامل الحكومية والأهلية يغطي الاستهلاك المحلي، مع توفر فائض كبير في المستودعات وساحات بيع الغاز السائل.

وأشار حسين إلى اعتماد الشركة لأسلوب البيع المباشر للمواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية وبالسعر الرسمي، محذرا بعض أصحاب النفوس من استغلال المواطنين والبيع خارج الضوابط والتعليمات والتسعيرة الرسمية، وأن الشركة ومن خلال التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية والجهات التفتيشية، ستقوم بمتابعة ومراقبة ساحات بيع اسطوانات الغاز السائل والباعة الجوالين لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ونوه مدير عام الشركة العراقية إلى تصدير كميات كبيرة من فائض الانتاج الوطني من الغاز السائل إلى الأسواق العالمية.

المصدر: RT