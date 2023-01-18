ثالث أغنى رجل بالعالم في مصر.. فهل سيستثمر في "أم الدنيا"؟

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، مع رئيس ومؤسس مجموعة أداني الهندية الملياردير غوتام أداني، الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات.

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أداني هو أغنى رجل في آسيا وثالث أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ124 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

جاء ذلك تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين خلال الزيارة المقبلة للهند بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، حيث أكدت السعيد أن العديد من التقديرات توضح أن مصر ستكون من أسرع اقتصاديات المنطقة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العشر سنوات المقبلة.

وقالت إن مصر تدرس إطلاق حزمة من الحوافز لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والنقل المستدام، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.

لم يقتصر الاجتماع الذي جمع بينهم، على هامش أعمال منتدى الاقتصادي العالمي دافوس، على ذلك إنما امتد لمناقشة فرص الشراكة مع صندوق مصر السيادي، حيث أوضحت الوزيرة المصرية أن الصندوق أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يمثل الشريك الأمثل للقطاع الخاص، وأنه يوفر فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في العديد من القطاعات التنموية، فضلًا عن نجاحه في عقد العديد من الشراكات الاستثمارية المحلية والدولية في العديد من المجالات.

وتعمل الحكومة على جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات عبر تطوير جميع الموانئ المصرية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تطوير الموانيء، بتدعيم الدور الحيوي للنقل البحري ولخدمات الـموانئ الـملاحيّة واللوجيستيّة في تنشيط حركة التجارة الدوليّة وانتقالات الأفراد، والرحلات السياحيّة، فضلا عن مواصلة تفعيل برامج التحول الرقمي وميكنة كل الخدمات بالموانئ البحريّة والبريّة، وكذا خدمات الـمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة.

المصدر: economyplusme