وسط ارتفاعات قياسية في أسعاره.. حملة لمقاطعة البيض في الجزائر

أطلق ناشطون بينهم تجار حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر لمقاطعة البيض وعدم شرائه، بعدما سجلت أسعاره ارتفاعا قياسيا مؤخرا.

وبعدما وصل سعر صفيحة البيض إلى 700 دينار جزائري، أطلق ناشطون بينهم تجار، حملة لمقاطعة شرائه، وانتشرت صور وشعارات تدعو للمقاطعة حتى عودة استقرار أسعاره إلى ما كانت عليه في السابق.

وانتشرت عبر مختلف الصفحات شعارات وصور ولافتات لمقاطعة شرائه، مثل: "أرجوك لا تشتري البيض"، "أنا تاجر مقاطع للبيض"، "شاعلة فيه النار"، "خليه يفقس"، "اقطعوا طريق رفع الأسعار". وذلك بهدف ضرب محتكري المادة في السوق.

وذكر موقع قناة "النهار" الجزائرية أن تلك الأسعار حرمت العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل من البروتينات، وتناول بديل اللحم.

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التي سبق أن تناولت موضوع ارتفاع أسعار البيض في عدة مرات، أبدت دعمها "التام والكامل" لحملات المقاطعة.

المصدر: موقع "النهار"