بوتين يتوقع انخفاض التضخم في روسيا في الربع الأول من 2023 إلى 5%
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصادية، بأن التضخم في روسيا يتوقع أن ينخفض في الربع الأول من 2023 إلى 5%.
كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن التضخم يتوقع أن يواصل الانخفاض إلى دون 4% في الربع الثاني من 2023.
وفي العام 2022، قال بوتين إن التضخم في روسيا بلغ في العام 2022 مستوى 11.9% وهو دون توقعات السلطات الروسية.
أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع:
- بوتين: المجمع الصناعي العسكري اكتسب مؤخرا زخما كبيرا وبعض مؤسساته تعمل على مدار الساعة.
- بوتين يجيز لشركات روسية تنشط في مجالات الطاقة والتجارة والهندسة باتخاذ قرارات دون مراعاة أصوات المساهمين من الدول غير الصديقة.
- بوتين: النتائج الفعلية للاقتصاد الروسي في العام 2022 جاءت أفضل من العديد من التوقعات.
- بوتين: انخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2022 بحسب بيانات أولية بنسبة 2.5% بينما كان من المتوقع أن يصل الانخفاض إلى 20%.
- بوتين: زاد إنتاج النفط في العام 2022 رغم العقوبات بنحو 2% إلى 535 مليون طن.
- بوتين: من الضروري التخلي عن تصدير الأخشاب الخام وتوريد منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى الأسواق الخارجية.
- بوتين يوجه الحكومة والسلطات بضرورة تحقيق نتائج ملموسة في تحسين رفاهية المواطنين في العام 2023.
- بوتين يوعز للحكومة والجهات المختصة بالعمل على تحفيز التوظيف وزيادة الأجور الحقيقية.
يتبع..