بوتين يتوقع انخفاض التضخم في روسيا في الربع الأول من 2023 إلى 5%

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي حول الشؤون الاقتصادية، بأن التضخم في روسيا يتوقع أن ينخفض في الربع الأول من 2023 إلى 5%.

كذلك أشار الرئيس الروسي إلى أن التضخم يتوقع أن يواصل الانخفاض إلى دون 4% في الربع الثاني من 2023.

وفي العام 2022، قال بوتين إن التضخم في روسيا بلغ في العام 2022 مستوى 11.9% وهو دون توقعات السلطات الروسية.

أبرز تصريحات الرئيس الروسي في الاجتماع:

- بوتين: المجمع الصناعي العسكري اكتسب مؤخرا زخما كبيرا وبعض مؤسساته تعمل على مدار الساعة.

- بوتين يجيز لشركات روسية تنشط في مجالات الطاقة والتجارة والهندسة باتخاذ قرارات دون مراعاة أصوات المساهمين من الدول غير الصديقة.

- بوتين: النتائج الفعلية للاقتصاد الروسي في العام 2022 جاءت أفضل من العديد من التوقعات.

- بوتين: انخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2022 بحسب بيانات أولية بنسبة 2.5% بينما كان من المتوقع أن يصل الانخفاض إلى 20%.

- بوتين: زاد إنتاج النفط في العام 2022 رغم العقوبات بنحو 2% إلى 535 مليون طن.

- بوتين: من الضروري التخلي عن تصدير الأخشاب الخام وتوريد منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى الأسواق الخارجية.

- بوتين يوجه الحكومة والسلطات بضرورة تحقيق نتائج ملموسة في تحسين رفاهية المواطنين في العام 2023.

- بوتين يوعز للحكومة والجهات المختصة بالعمل على تحفيز التوظيف وزيادة الأجور الحقيقية.

يتبع..