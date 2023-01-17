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محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركماني حول تعميق التعاون في الطاقة

مال وأعمال

محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركماني حول تعميق التعاون في الطاقة
Sputnik
صورة من الأرشيف - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين اليوم.

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وجاء في بيان عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، حيث ناقش الرئيسان عددا من القضايا المحددة للتعاون العملي في قطاع الطاقة، وأعطى الرئيسان تقييما عاليا للمستوى الذي تحقق من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان".

المصدر: نوفوستي

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