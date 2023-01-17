محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركماني حول تعميق التعاون في الطاقة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ukon
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية للكرملين اليوم.
وجاء في بيان عن الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، حيث ناقش الرئيسان عددا من القضايا المحددة للتعاون العملي في قطاع الطاقة، وأعطى الرئيسان تقييما عاليا للمستوى الذي تحقق من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان".
المصدر: نوفوستي