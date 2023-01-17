"أوكسفام": 40% من ثروات الهند تذهب إلى الأغنياء

كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "أوكسفام"، أن أغنياء الهند الذين تبلغ نسبتهم 1%، حصلوا خلال عام 2021 في المجمل على 40.5% من ثروات البلاد.

وذكر التقرير أنه في عام 2022، ارتفع عدد المليارديرات في البلاد إلى 166 من 102 في عام 2020، مشيرا إلى أن الفقراء في الهند "غير قادرين على تحمل حتى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

ودعا التقرير وزير المالية الهندي إلى فرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء لمعالجة هذا التفاوت، لافتا إلى أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة في البلاد تخضع للضريبة أكثر من الأغنياء.

كما سلط الضوء على التفاوت الكبير في توزيع الثروة في الهند، مبينا أن أكثر من 40٪ من الثروة التي تم إنشاؤها في البلاد من 2012 إلى 2021 قد ذهبت إلى 1٪ فقط من السكان بينما 3٪ فقط ذهبت إلى أدنى 50٪.

وفي عام 2022، زادت ثروة غوتام أداني أغنى رجل في الهند بنسبة 46٪، في حين بلغت الثروة المجمعة لأغنى 100 شخص في الهند 660 مليار دولار.

ووفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للثروة احتل أداني العام الماضي المرتبة الثانية في قائمة أغنى شخص في العالم. كما تصدر قائمة الأشخاص الذين شهدت ثرواتهم أقصى ارتفاع قياسيا.

المصدر: BBC