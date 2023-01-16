نمو التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي بنسبة 22 بالمئة

أعلن مركز الإحصاء الأوروبي "يورو ستات" أن التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي وإيران شهد نموا بمقدار 22% بين يناير ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وفقا لهذا التقرير، شهدت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في 11 شهرا من عام 2022 ارتفاعا من 3.048 مليار يورو في الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 3.739 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2022.

وكانت لألمانيا الحصة الأكبر بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في الصادرات إلى إيران حيث بلغت صادراتها 1.465 مليار يورو، أي بنسبة 39٪ من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى إيران.

ونمت الصادرات الألمانية إلى إيران في 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.

كما زادت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران في الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2022 بنسبة 20٪ لتصل إلى 976 مليون يورو. في نفس الفترة من العام السابق له، استورد الاتحاد الأوروبي 812 مليون يورو من البضائع من إيران.

وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية من حيث الواردات من إيران في 11 شهرا من عام 2022. إذ ارتفعت في 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 5٪ لتصل إلى 260 مليون يورو.

وارتفع إجمالي التبادل التجاري بين إيران وألمانيا في 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له اذ بلغ 1.725 مليار يورو. فيما كانت التبادلات بين البلدين في 11 شهرا من عام 2021 ، قد بلغت 1.551 مليار يورو.

المصدر: "إرنا"