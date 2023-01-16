في فترة قياسية.. إصدار السندات الأوروبية يتجاوز 150 مليار دولار

أدت موجة من مبيعات الديون في أوروبا إلى زيادة إصدار السندات في وقت قصير منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وتحدث وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها عن دخول أكثر من 80 من المقترضين المتميزين إلى السوق في يناير الجاري بهدف الحصول على أرخص تمويل منذ الصيف، وتعد هذه أسرع بداية لهذا العام لمبيعات الديون العامة الأوروبية على الإطلاق.

وتستغل جهات إصدار السندات (المقترضين) هذه الفرصة لتأمين التمويل نظرا لأنه لا يزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين في السوق.

ومن المقترضين الذي توجهوا إلى سوق الدين في 2023، أشارت الوكالة إلى إيطاليا وبلجيكا ومؤسسات مالية مثل BNP Paribas SA وDeutsche Bank.

المصدر: بلومبرغ