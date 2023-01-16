النفط يعود إلى المنطقة الحمراء بعد موجة ارتفاع

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعدما سجلت عقود الذهب الأسود مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي، في ظل حالة من التفاؤل بشأن الطلب من الصين مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 79.23 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.79% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي عند 84.56 دولار للبرميل، بتراجع نسبته 0.84% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وتشهد أسواق النفط اليوم انخفاضا تصحيحيا في الأسعار بعد ارتفاع عقود النفط الأسبوع الماضي بأكثر من 8% وساهم في ارتفاع الأسعار التوقعات بزيادة الطلب على الذهب الأسود من الصين بعد أن خففت سلطات البلاد قيود فيروس كورونا.

المصدر: RT + بلومبرغ