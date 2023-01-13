بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من التعليمات والتوجيهات المهمة للحكومة والهيئات في روسيا لتنفيذها والنظر فيها في المستقبل القريب، وفيما يلي أبرزها:

- النظر في مسألة تحسين الرقابة العامة على الانتخابات في روسيا.

- اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالأدوية لمعالجة العدوى (مختلف أنواع العدوى).

- بحلول يوليو المقبل، يجب النظر في مسألة فرض غرامات على الشركات بسبب تسريب البيانات الشخصية.

- بحلول مايو المقبل، يجب النظر في مقترحات حول تطبيق المسؤولية الجنائية على الأشخاص الذين يتعاملون بتمييز ضد الروس الذين يعيشون في الخارج.

- تقديم مقترحات لإعفاء الأطباء من الخدمة العسكرية في حال تم استدعاؤهم للخدمة في إطار التعبئة.

- إنشاء مركز خاص لتأهيل جرحى العملية الخاصة وتأسيس نظام لدعمهم.

- إجراء تقييم قانوني للاضطهاد غير القانوني للشخصيات العامة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في أوكرانيا.

- تقديم مقترحات لتطوير كتب مدرسية وكتيبات عن التاريخ والعلوم الاجتماعية، بما في ذلك التعليم الابتدائي.

- حتى مطلع مايو المقبل، اتخاذ إجراءات لمنع استخدام الأصفاد بحق النساء والأطفال والمتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.

- حماية سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون من الملاحقة الجنائية من قبل أوكرانيا لأسباب سياسية.

المصدر: نوفوستي + تاس