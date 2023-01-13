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مؤشر بورصة موسكو يصعد إلى أعلى مستوى في نحو 5 أسابيع

مال وأعمال

مؤشر بورصة موسكو يصعد إلى أعلى مستوى في نحو 5 أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، في تعاملات اليوم الجمعة، فوق مستوى 2200 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ 6 ديسمبر الماضي.

وبحلول الساعة 14:03 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX بنسبة 0.77% إلى 2202.68 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.3% إلى 1029.06 نقطة.

وفي سوق العملات المحلية، جرى تداول الدولار عند 67.85 روبل بارتفاع قدره 10 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك)، في حين تم تداول اليورو عند 73.32 روبل بزيادة قدرها 17 كوبيكا عن سعر التسوية السابق.

المصدر: برايم

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